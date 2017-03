Polícia descobre depósito de cargas roubadas em Novo Hamburgo

Vale do Sinos

A Delegacia de Roubo e Furto de Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) descobriu, na manhã desta quinta-feira, um depósito de cargas roubadas no município de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Os agentes chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. As informações são do blog Caso de Polícia.



Após um período de vigilância, os policiais ingressaram no estabelecimento e encontraram 51 caixas de cigarro, além de bebidas e outros produtos. Segundo o delegado Gustavo Rocha, responsável pela ação, há indícios de que outros tipos de cargas eram armazenadas no depósito depois de roubos e furtos realizadas na Região Metropolitana.

O responsável pelo imóvel, apesar de não estar presente durante a abordagem, vai responder pelos crimes de receptação e contrabando. Depois, o objetivo do Deic é identificar as quadrilhas que utilizam este local.

