Polícia deve indiciar por homicídio adolescentes envolvidas em estrangulamento da colega

Devem ser indiciadas por homicídio doloso duas das três adolescentes envolvidas na morte da estudante Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, dentro de sala de aula na Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha. O incidente aconteceu na última quarta-feira, quando as garotas brigaram.

O delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, Leonel Baldasso, investiga o caso e já decidiu pelo indiciamento por homicídio doloso (com intenção) porque flagrou contradições entre os depoimentos das adolescentes envolvidas na morte e o laudo do Departamento Médico Legal (DML) sobre o episódio.

— As três dizem que Marta caiu e bateu a cabeça, mas o exame do legista aponta estrangulamento. Alguém segurou com força a menina, mas ninguém assume. Elas não parecem mostrar arrependimento e ainda se contradizem. Até o momento, soa menos como acidente e mais como homicídio causado pelo excesso com os braços, que causou o sufocamento — justifica Baldasso.

A suspeita do delegado é que Marta tenha derrubado uma das meninas e, como vingança, as outras a agarraram com força, asfixiando-a.

A terceira adolescente envolvida pode não ser indiciada pelo homicídio, por ter buscado socorro para a vítima, chamando os professores.O delegado quer ouvir, na próxima semana, colegas da vítima e das meninas. A ideia é verificar se não haveria uma quarta pessoa envolvida, mais forte que as três suspeitas, que são de compleição franzina.

Baldasso também pretende pedir medida de internação na Fase de duas das três adolescentes envolvidas na morte de Marta. Os pedidos devem ser feitos após a conclusão do caso, que também é acompanhado por uma promotora de Justiça.



