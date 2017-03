Polícia divulga identidade de suspeito de matar rainha de bateria em Cachoeirinha

Foragido

A 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha divulgou a identidade do principal suspeito de matar a rainha de bateria, Paola Serpa, 33 anos, na noite de 16 de fevereiro. David Valmor de Oliveira Maragno, 32 anos, teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido.

Morador de Canoas com antecedentes criminais por receptação e porte ilegal de arma, o carro de Maragno aparece nas imagens de câmeras de segurança que flagraram o assalto frustrado (veja abaixo). Ele é proprietário da lancheria QLanches, que fica nas proximidades do limite entre o município e Cachoeirinha.

O suspeito chegou a ser ouvido na delegacia no dia seguinte ao crime, quando se apresentou com um advogado e usou do direito de ficar em silêncio. No mesmo dia, vizinhos de Maragno afirmam que ele deixou a residência que morava.

O delegado Newton Martins alega que não tinha elementos naquele momento para prendê-lo. A versão de latrocínio foi confirmada na investigação. A polícia acredita que se trata de bandidos inexperientes.

— Imagino de que não tinha noção de que seria um latrocínio, só um roubo de carro. Então usou o veículo dele para fazer isso daí. Ele não imaginou que teria essa morte e dimensão toda — relatou o delegado.

Não há pistas concretas dos outros dois bandidos. Para fazer denúncias, estão disponíveis os números (51) 98418-7814 e 3469-7000. A Polícia Civil garante o sigilo da identidade.

A comerciante e rainha de bateria da Imperatriz Dona Leopoldina, Paola Serpa foi morta no dia 16 de fevereiro Foto: Reprodução / Facebook

O crime



Paola Serpa, 33 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira, em Cachoeirinha, enquanto esperava dentro do carro a filha sair de uma aula. Ela era rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre.

O crime ocorreu na Rua Obedy Cândido Vieira, no Bairro Central Parque. Paola estava em um Chevrolet Cruze quando foi abordada por três homens que chegaram em um Voyage modelo antigo.