Polícia faz operação contra facções que expulsam moradores de casa para traficar em Porto Alegre

Guerra do tráfico

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil realizou uma operação, na manhã desta quinta-feira, para combater facções de traficantes que expulsam moradores para usar as casas como ponto de venda de drogas na zona norte de Porto Alegre. Um homem de 21 anos foi preso. Um outro foi detido durante as investigações. As informações são do blog Caso de Polícia.



Segundo o delegado Cassiano Cabral, a região virou palco de homicídios por causa de guerras dos grupos de tráfico de drogas na região do Porto Seco e Vila Asa Branca. Além dos assassinatos, as quadrilhas são responsáveis por toques de recolher e tiroteios.

A ação decorre de um assassinato investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. Um dos alvos procurados não foi encontrado e agora é considerado foragido. Ao todo, 35 policiais foram envolvidos na ação.

