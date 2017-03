Polícia indicia preso e foragido por latrocínio de doutorando em Porto Alegre

Investigação

A Polícia Civil indiciou dois homens pelo latrocínio (roubo com morte) do doutorando Masahiro Hatori, 29 anos, ocorrido no começo do mês na zona norte de Porto Alegre. Denis da Silva Maduré, 19 anos, foi preso na última sexta-feira, e Valmir William Pacaí, 23 anos, segue foragido. Os dois tiveram as prisões temporárias convertidas para preventivas na última terça-feira, pela 2ª Vara Criminal do Foro do Sarandi.



O inquérito foi concluído durante a semana, segundo o delegado Juliano Ferreira. O Ministério Público pediu mais informações à polícia e ainda não denunciou os suspeitos. A informação é da Rádio Gaúcha.



O crime



Masahiro foi morto em um assalto na tarde do dia 3 de março, na rua Joaquim Silveira, no bairro São Sebastião, zona norte de Porto Alegre. O estudante estava concluindo o doutorado em Física na UFRGS.



Segundo testemunhas, os dois criminosos desceram de uma Ecosport branca e anunciaram o assalto. Hatori foi atingido por um tiro na cabeça. Em depoimento, Maduré afirmou que atirou porque se assustou com o movimento feito pela vítima quando ela foi tirar a mochila.