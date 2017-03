Polícia investiga plano para matar policiais e agentes penitenciários

Crime Organizado

Um homem preso e dois adolescentes apreendidos em Bagé esta semana estariam na Fronteira com a missão de comprar armas para executar servidores da segurança pública. Os alvos seriam dois agentes penitenciários, um policial civil e um PM.

Essa é uma informação recebida pela Polícia Civil e que é investigada pela Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Bagé. A encomenda das mortes teria sido feita por uma facção criminal. As informações são do blog Caso de Polícia, do repórter Cid Martins, da Rádio Gaúcha.

Conforme registro policial feito no momento da prisão do trio, os suspeitos estavam aguardando uma ordem que viria de dentro do Presídio Regional de Bagé para iniciarem as execuções.

Os dois adolescentes são do bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Eles foram abordados no momento em que negociavam a compra de um revólver calibre 32. O homem que estava vendendo a arma, identificado como Rafael Borges Sória Rita da Silva, de 25 anos, também foi preso. Na casa dele, os policiais encontraram uma pistola 9 milímetros.

As prisões aconteceram quando policiais civis flagraram a entrega do revólver aos adolescente, em Bagé. Na sequência, os agentes foram até a residência de Rafaele no local encontram mais uma pistola Taurus, calibre 9mm, de uso restrito e mais 6 munições.

Rafael foi levado à Delegacia de Polícia e os dois adolescentes ao Ministério Público. Ao depor, os suspeitos negaram que planejavam executar os agentes.