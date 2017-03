Polícia investiga quadrilha que invadiu sete casas em Vale Verde

Vale do Rio Pardo

A Polícia Civil vai utilizar exames de Papiloscopia Forense, processo que envolve a identificação humana por meio de impressões digitais, para identificar uma quadrilha responsável por invadir sete casas em um condomínio residencial no Balneário Monte Alegre, na madrugada da última quarta-feira, em Vale Verde, no Vale de Rio Pardo. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme informações da Delegacia de Passo do Sobrado, responsável pelas diligências, apenas um morador estava no local no momento da invasão. Ele foi amarrado e feito refém pelos criminosos, que usavam toucas ninja. Ao menos três homens participaram da ação.

Após amarrar a vítima, o trio roubou o carro do morar, uma caminhonete Mitsubichi L200, e seguiu para as outras seis residências. Eles furtaram eletrodomésticos e dois motores de lancha. A vítima conseguiu se soltar depois de duas horas e acionou a Brigada Militar, mas os criminosos já haviam escapado.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos três ocorrências semelhantes foram registradas no Balneário Monte Alegre neste ano.

*Rádio Gaúcha