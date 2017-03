Polícia prende homem suspeito por homicídio de criança de três anos em Alvorada

Região Metropolitana

Um homem de 19 anos foi preso temporariamente pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, suspeito do homicídio de uma criança de três anos em Alvorada, na Região Metropolitana. Raphaella Barreto Bossle morreu no último dia 11 de fevereiro, enquanto era banhada pelo padrasto. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o delegado André Anicet, da Delegacia de Homicídios de Alvorada, o homem afirmou que a criança havia se afogado na banheira, mas o resultado do exame de necropsia revelou lesões internas incompatíveis com a causa informada. No dia do crime, o padrasto havia ficado responsável pela menina enquanto a mãe dela estava no trabalho.

