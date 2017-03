Polícia prende suspeito de assaltar motoristas do Uber em Porto Alegre

Investigação

Agentes da 20ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre prenderam, entre o final da noite de segunda-feira e o início da madrugada desta terça-feira, um suspeito de assaltar motoristas do Uber na zona sul da cidade. A prisão ocorreu na cidade de Guaíba e o preso tem 21 anos de idade. As informações são do blog Caso de Polícia.



O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a polícia, foi cumprido um mandado judicial de prisão preventiva. Além de motoristas do Uber, o homem preso também é investigado por roubar outros veículos na região, principalmente nos bairros Cristal, Santa Tereza e Tristeza.

O objetivo da 20ª Delegacia é acionar vítimas de roubo de carros, com prioridade para condutores de veículos do Uber, para fazer um reconhecimento do suspeito. Por enquanto, apenas um crime foi atribuído ao criminoso.

*Rádio Gaúcha