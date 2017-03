Polícia prende suspeito de matar doutorando em Porto Alegre

Latrocínio

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta feira, no bairro São José, na zona Leste de Porto Alegre, o homem que cometeu o latrocínio do estudante de doutorado em Física da UFRGS, Masahiro Hatori, no início deste mês.

O criminoso foi localizado após denúncia sobre a localização do carro utilizado na ação.

Denis da Silva Magoré, 19, anos foi preso em casa e confessou o crime. Ele disse que estava passando pelo local quando viu a vítima e decidiu realizar o assalto.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o delegado Juliano Ferreira disse que o jovem confirmou envolvimento no crime. Segundo ele, Denis se assustou quando a vítima tirou a mochila e acabou efetuando o disparo.

Denis da Silva Magoré, 19, anos foi preso em casa e confessou o crime Foto: Polícia Civil / Divulgação

— Tão logo ingressamos na casa, imediatamente ele já sabia o motivo e confirmou a identidade do segundo suspeito. Disse que eles já tinham praticado um outro roubo antes do assalto à vítima que eles acabaram matando.



O delegado afirmou ainda que fez buscas na casa do segundo envolvido, mas ele não foi localizado.



— É morador numa casa muito boa, de classe média. Pais trabalhadores, a mãe estava chegando em casa do trabalho em uma clínica. Infelizmente o filho está envolvido nesse crime bárbaro e segue foragido.