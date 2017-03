Polícia prende suspeito de matar universitário em assalto em Porto Alegre

Segurança

Gabryel Machado Delgado foi morto em assalto no dia 14 de março

Gabryel Machado Delgado foi morto em assalto no dia 14 de março Foto: Reprodução / Facebook / Facebook

A polícia prendeu na manhã desta segunda-feira um homem suspeito de matar o universitário Gabryel Machado Delgado, 20 anos, durante assalto no bairro São Geraldo, zona norte de Porto Alegre, no dia 14 de março. De acordo com a polícia, um jovem de 20 anos confessou o crime após ter sido detido pela Brigada Militar.



Leia mais

"Pelos filhos dos outros, queria que fosse feita alguma coisa hoje", diz padrasto

VÍDEO: imagens mostram momento em que universitário é morto em assalto

Estudante morre com tiro na cabeça durante assalto em Porto Alegre



O homem foi preso quando chegava em uma residência com um carro clonado em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Ele tem antecedente criminal por desacato.

Segundo a polícia, o jovem presta depoimento neste momento na delegacia de Eldorado do Sul.O delegado Herbert Ferreira, da 4ª Delegacia de Porto Alegre e responsável pela investigação do latrocínio, foi acionado e acompanha o depoimento.

A polícia ainda não confirma se o homem preso é autor do crime, apesar da confissão. Somente após o depoimento, o delegado irá se pronunciar.

O estudante de Marketing da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) voltava da aula quando foi abordado por um ladrão na frente do prédio onde morava, na Avenida Pernambuco. Um amigo dele presenciou o crime.

As informações repassadas à polícia dão conta de que Gabriel estava tirando o celular do bolso para entregar ao criminoso quando levou o tiro na cabeça. Após o disparo, o assaltante fugiu correndo.