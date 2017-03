Polícia prende suspeito de série de ataques a escola em Porto Alegre

Bairro Restinga

No final de semana, o Colégio Estadual Ildo Meneghetti havia sido alvo do 13º ataque registrado pela polícia Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Brigada Militar (BM) prendeu, na manhã desta terça-feira, um homem suspeito de praticar furtos no Colégio Estadual Ildo Meneghetti, bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. O novo ataque foi registrado por volta de 2h30min, durante a madrugada desta terça-feira. A escola já foi alvo de pelo menos 14 arrombamentos neste ano, de acordo com os registros policiais.

Durante o final de semana, o colégio já havia sofrido com o furto de materiais e vandalismo. O crime foi percebido quando as primeiras funcionárias chegaram ao local, na manhã de segunda-feira. Com isso, as aulas, que não tiveram o início normal na semana passada, novamente foram suspensas.

