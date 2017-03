Polícia suspeita de execução no caso de comerciante morto em Alvorada 

Criminalidade

O mercado Fronteira, localizado na esquina das ruas Santa Tereza e Santa Bárbara, no bairro Santa Bárbara, em Alvorada, na Região Metropolitana, não foi aberto nesta segunda-feira.

Na porta principal, um cartaz comunica aos clientes o motivo: luto. Na noite de domingo, pelo menos quatro homens armados entraram no estabelecimento e, de acordo com informações obtidas pela Brigada Militar, teriam anunciado um assalto.

No entanto, eles levaram o proprietário até a frente do estabelecimento e o executaram com vários tiros. Depois, ainda recolheram dinheiro dos caixas, antes de fugir.

Tales Yorranes Fraga da Silva, 25 anos, morreu no local. Junto ao corpo, foram recolhidas várias cápsulas deflagradas de pistola 9mm e .40.

Foto: Renato Dornelles / DG

Os bandidos fugiram em um carro, cujo modelo não foi identificado pelas poucas testemunhas do crime. Aos policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar que foram ao local, o crime foi descrito como latrocínio (roubo com morte). Porém, os PMs não tiveram a convicção de que o objetivo principal dos criminosos fosse realmente realizar um assalto.

O assassinato assustou os moradores das proximidades. Na manhã desta segunda-feira, havia poucas pessoas nas ruas próximas ao estabelecimento. Nenhuma delas quis falar sobre o crime.

— Ele (Tales) sempre nos atendia muito bem — resumiu uma mulher que pediu para não ser identificada.

O delegado de Homicídios de Alvorada, André Lobo Anicet, com base nas características do crime, apontou execução como principal hipótese. Por isso, assumiu as investigações do caso.

— Obtivemos informações que podem apontar para execução por acerto de contas. Ainda é prematuro, mas vamos investigar por essa linha — disse o delegado.