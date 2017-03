Policial federal reage a assalto e mata criminoso na Capital

Polícia

Um assaltante morreu e outro ficou ferido, na noite deste domingo, após serem baleados por um policial federal durante uma tentativa de roubo na Avenida Protásio Alves, próximo ao cruzamento com a Terceira Perimetral, na zona leste de Porto Alegre. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar, dois homens abordaram o policial na via, com o objetivo de roubar o veículo da vítima. O policial reagiu ao assalto e atirou contra a dupla com a própria arma. Um dos assaltantes morreu no local e o outro foi socorrido ao hospital por uma ambulância particular que passava na avenida no momento da ocorrência.

O local está isolado para a chegada da perícia. O policial federal não se feriu. Os nomes dos assaltantes ainda não foram divulgados.



