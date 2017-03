Policial militar aposentado é morto na zona norte de Porto Alegre

Violência

Um policial militar aposentado morreu após ser baleado na Rua Fernando Camarano, bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre.

Conforme o delegado plantonista Leandro Bodoia Araújo, Derli dos Santos, 53 anos, foi alvejado no pátio do condomínio onde morava. Ele estaria acompanhado da esposa, quando duas pessoas a pé e encapuzadas derrubaram o portão a chutes, entraram no quintal e atiraram.

— Ali é uma área dominada por facções ligadas ao tráfico de drogas. Talvez isso e por ter sido policial podem estar ligados a sua morte — disse o delegado, cogitando a hipótese de o policial ter entrado em conflito com alguma facção quando estava na ativa.

O policial da reserva chegou a ser socorrido ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu.