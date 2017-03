Preso é morto na Penitenciária Modulada de Montenegro

Sistema prisional

Um preso de 30 anos foi morto dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, no Vale do Caí, entre a madrugada e o começo da manhã desde domingo. De acordo com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), o corpo foi descoberto pelos agentes por volta das 8h, que é o horário de conferência dos detentos. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os próprios presos teriam apresentado o corpo, e um deles, assumido a autoria do crime. A vítima, que não teve o nome divulgado, apresentava sinais de asfixia.

Ainda conforme a Susepe, cinco presos estavam na cela onde ocorreu a morte. A perícia foi acionada, e a Polícia Civil e a Susepe vão abrir inquérito para apurar a morte.