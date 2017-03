Preso em Guaíba traficante que fazia tele-entrega de drogas sintéticas

Investigação

Policiais da 2ª Delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, um traficante de drogas sintéticas em Guaíba. O homem, que não teve o nome divulgado, distribuía ecstasy e LSD para outros traficantes por meio de tele-entrega. As informações são do blog Caso de Polícia.

A ação, coordenada pelo delegado Thiago Lacerda, teve como objetivo retirar de circulação uma carga do entorpecente que iria abastecer festas em Porto Alegre e Região Metropolitana neste fim de semana.

Durante as buscas, foram localizados 300 comprimidos de ecstasy de seis tipos diferentes e 804 micropontos de LSD de diversos tipos. O valor da droga apreendida chega a R$ 10 mil.

*Rádio Gaúcha