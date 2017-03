Preso no Litoral homem considerado um dos mais procurados por assassinatos na Serra

Prisão

Um homem de 36 anos com oito passagens na polícia por homicídios praticados em Caxias do Sul foi preso por volta das 7h desta terça-feira na praia da Âncora, em Arroio do Sal, no Litoral Norte. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme o titular da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Arthur Raldi, a polícia fez buscas em duas residências onde o homem poderia estar, mas ele foi encontrado em uma rua nas proximidades e não resistiu à prisão.



O delegado observa que o acusado cometia assassinatos com crueldade e tinha quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Caxias por homicídios qualificados. Ele estava foragido desde a metade de 2016, quando fugiu do sistema prisional, depois de progredir para o regime semi-aberto.



Além dos homicídios, o homem também tinha passagens por tentativa de estupro, roubo e tráfico de drogas. O histórico de crimes do preso vem desde quando ele era adolescente, conforme o delegado.



O homem foi levado à sede do Deic para posteriormente ser encaminhado ao sistema prisional. A polícia não divulgou a identidade do suspeito porque há processos relativos aos crimes cometidos ainda em andamento.