Preso segundo suspeito de matar adolescente grávida em Magistério 

Foi preso, nesta quinta-feira, o segundo suspeito de participar de um tiroteio que causou a morte de uma adolescente grávida em Magistério, durante o Carnaval de rua. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi localizado quase uma semana após a prisão do primeiro suspeito, que ocorreu no dia 1º de março. As informações são da Rádio Gaúcha.

A investigação trabalha com outros dois envolvidos no caso. Haveria mais um participante na realização dos disparos, e outro homem que era o alvo do trio e que revidou os tiros. Uma das hipóteses da polícia é de que a briga tenha relação com o tráfico de drogas.

Bruna Oliveira da Silva, 14 anos e grávida de sete meses, foi vítima de bala perdida e morreu na hora, na madrugada do dia 27 de fevereiro. Outras quatro pessoas, que estavam próximo do local onde houve a troca de tiros, ficaram feridas.

A adolescente havia chegado de viagem com a família e havia parado no local para comprar um lanche.



