Preso um dos envolvidos em tiroteio que vitimou adolescente grávida em Magistério, no Litoral Norte

Investigação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira, em Balneário Pinhal, um dos quatro envolvidos no tiroteio que matou uma adolescente grávida durante o Carnaval de rua na praia de Magistério. O suspeito, que não teve o nome divulgado, é o único identificado até o momento e estava com prisão temporária decretada. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com a investigação, o homem de 27 anos tem envolvimento com o tráfico de drogas. O objetivo da polícia agora é, após interrogatório, identificar os outros dois homens que estavam com ele. O trio tentou matar um quarto envolvido no caso. Esse homem revidou com tiros ao ser abordado pelos outros.



Bruna Oliveira da Silva, 14 anos e grávida de sete meses, foi vítima de bala perdida e morreu na hora. Outras quatro pessoas, que estavam próximo do local onde houve a troca de tiros, ficaram feridas pelos disparos. Nenhuma deles tinha envolvimento com os criminosos.



A adolescente chegava de viagem com a família e havia parado no local para comprar um lanche. O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira.Os envolvidos são traficantes da Região Metropolitano e, com a prisão de um deles, a polícia também quer saber se são da mesma facção ou de grupos rivais.