Preso universitário durante entrega de drogas sintéticas em posto de combustíveis de Porto Alegre

Um universitário de 24 anos foi preso em flagrante no momento em que iria realizar uma entrega de drogas sintéticas em um posto de combustíveis da zona norte de Porto Alegre. De acordo com o Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc), ele estava com 80 comprimidos de ecstasy. As informações são do blog Caso de Polícia.

Agentes receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas e passaram a monitorar o local. Na madrugada desta sexta-feira, abordaram um motorista que estava em um veículo em uma possível venda de entorpecentes.

Durante a revista realizada, foram encontrados dois tipos de ecstasy: Nike/Nba de cor laranja e Harry Potter de cor rosa. A droga estava camuflada no pedal do aceleração. Na casa do suspeito, foram apreendidos anabolizantes e munição de revólver calibre 38. O jovem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. O veículo foi apreendido.

— Estamos atacando o tráfico de todas as formas possíveis e as drogas sintéticas em especial por que atingem fortemente os jovens — diz o diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza.