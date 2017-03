Presos na freeway assaltantes que atacaram lotérica em Santa Catarina 

Segurança Já

Dois homens que assaltaram uma agência lotérica no município de Turvo, em Santa Catarina, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na freeway, em Gravataí, na noite desta terça-feira. Os criminosos foram parados no momento em que pagavam o pedágio. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a PRF, os policiais rodoviários começaram a monitorar os criminosos após receber a informação da Polícia Civil de Santa Catarina de que o grupo circulava pela freeway em um Astra de cor prata. Os dois homens, um de 33 e outro de 23 anos, seguiam para Canoas.



No carro, os policiais encontraram cerca de R$ 4 mil roubados no ataque. Eles confirmaram aos policiais que fizeram o assalto usando armas, mas as jogaram pela janela na estrada.



