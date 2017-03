Presos nove criminosos que forneciam armas e veículos para facção que atua no Vale do Sinos

Operação

Parte dos nove criminosos que fornecia armas e drogas para facção foi presa hoje no Vale do Sinos

Em uma operação policial deflagrada em dois momentos — nas madrugadas de quarta-feira e desta sexta-feira —, agentes da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de São Leopoldo prenderam nove suspeitos de fornecer armas e drogas para uma facção criminosa que atua no Vale do Sinos. O grupo é apontado por ter se especializado em dar apoio logístico fornecendo armas e veículos. Além disso, todos os detidos teriam envolvimento com o tráfico de drogas.



Cinco suspeitos foram presos há dois dias e outros quatro nesta sexta, nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha. Entre eles, há um homem de Foz do Iguaçu, no Paraná, apontado por ser um dos líderes da quadrilha e que já havia sido preso em 2010 com 40 quilos de crack.

Também foi detido outro homem que usa tornozeleira eletrônica e uma mulher que havia sido presa no mês passado em Santa Catarina com pistolas que seriam distribuídas para traficantes gaúchos, mas que voltou a atuar após ser liberada pela Justiça.

Na chamada Operação Irmandade, o delegado Rodrigo Zucco, responsável pela investigação, diz que foram apreendidos seis quilos de maconha, além de LSD e ecstasy. Também foram localizados dez veículos com os criminosos — até mesmo um caminhão —, sendo que sete eram roubados e clonados. Todos foram avaliados em mais de R$ 1 milhão.

— Começamos a investigar o roubo de veículos no Vale do Sinos e chegamos até esta quadrilha que fornece armas e veículos para uma facção que atua aqui na região. Mas o grupo também trafica, tanto é que uma mulher presa quarta estava com um carregamento de maconha — ressalta Zucco.

O diretor da 3ª Delegacia Regional Metropolitana, delegado Rosalino Seara, diz que esta ação no Vale do Sinos é permanente e, em pouco menos de 30 dias, já prendeu 21 pessoas que tenham algum tipo de ligação ou que integram esta facção criminosa que atua nas cidades da região.