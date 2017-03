Procurador e promotor são baleados dentro da sede do MP em Natal

Rio Grande do Norte

O procurador-geral adjunto do Rio Grande do Norte e um promotor de Justiça foram baleados na manhã desta sexta-feira dentro da sede do Ministério Público, em Natal. Conforme a polícia, o atirador é um servidor, que invadiu uma reunião no segundo andar do prédio e efetuou os disparos.

Conforme informações do G1, o procurador-geral adjunto Jovino Pereira Sobrinho foi atingido duas vezes no abdômen e foi encaminhado para cirurgia. Já o promotor Wendell Beetoven Ribeiro Agra foi baleado nas costas e também foi levado ao hospital.

Na fuga, o atirador efetuou disparos no estacionamento, mas não houve novos feridos. Ele entrou em um automóvel Polo de cor prata e fugiu.

A PM fez buscas nas proximidades do bairro de Candelária, zona sul de Natal, onde fica a sede do MP.