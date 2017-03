Professoras registram queixa na polícia contra aluno do 5º ano por agressão a socos e vassourada

Gravataí

A diretora e a vice-diretora da Escola Estadual Clotilde Rosa, de Gravataí, na Região Metropolitana, registraram queixa por terem sido agredidas nesta sexta-feira por um aluno de 12 anos que queria sair da sala 10 minutos antes do final da aula. Segundo a diretora, Daniela dos Santos, o adolescente desferiu dois socos no seu rosto e ameaçou agredir a vice-diretora Adriane Garcia Godoy Castilhos com um pedaço de madeira com pregos, que se desprendeu da porta após chute que o estudante do 5º ano teria dado.

Leia mais

VÍDEO: "Os pais tinham de ser responsabilizados", diz pai de menina morta após briga em escola

Adolescentes envolvidas em briga entram em contradição e delegado cancela acareação em Cachoeirinha

Quem era Passarinho, o ladrão de bancos morto afogado no Rio Mampituba



Depois da agressão, as professoras relataram que decidiram liberar a turma e manter o aluno até a chegada de um responsável. Inconformado, o estudante teria batido com o cabo de uma vassoura em Adriane. O adolescente só teria se acalmado com a chegada do avô e da Brigada Militar.



As professoras foram encaminhadas para atendimento médico em Gravataí, mas, a vice-diretora, sentindo dores no ouvido, acabou sendo medicada no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

— Esperamos que a família transfira ele de escola — comentou Daniela.

Adriane contou que o estudante começou a frequentar a instituição na segunda-feira e que na quinta os problemas começaram.

— Ele não quer obedecer às ordens das professoras — afirmou.

Daniela e Adriane registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil, que irá investigar o caso.