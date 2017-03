Quadrilha especializada em roubar móveis e eletrodomésticos em Porto Alegre é alvo de operação

"Tok de Mestre"

A Delegacia de Roubo de Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubar móveis e eletrodomésticos. O grupo atacava caminhões de lojas nas zonas norte e leste de Porto Alegre, no momento em que os produtos seriam entregues nas casas dos clientes.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos bairros Bom Jesus, Partenon, Ypê II e Cascata, além de três de prisões temporárias contra integrantes do grupo criminoso. Até as 7h, a operação denominada de Tok de Mestre havia prendido dois suspeitos, sendo que em um flagrante por estar com arma sem comprovação de origem, e outros dois seguem foragidos.

Foto: Ronaldo Bernardi/Agência RBS

Leia mais:

Operação prende 12 traficantes e apreende 50 quilos de drogas durante 24 horas

Homem é morto por funcionário de bar em Porto Alegre

Homem é ferido por assaltantes na frente da Academia de Polícia Militar



Os bandidos residem e agem na Capital. Entre os dias 24 de janeiro e 17 de fevereiro, os ladrões atacaram seis caminhões das lojas Colombo, Tok Stok e Magazine Luiza. O prejuízo aproximado foi de R$ 110 mil.

Durante a investigação do Deic, três suspeitos foram identificados como os autores dos seis roubos — mas podem ser autores de mais crimes — e um quarto bandido foi reconhecido como responsável pela logística de transbordo das cargas roubadas.

Segundo delegado Gustavo Rocha, coordenador da investigação, a quadrilha usava veículos para abordar caminhões em via pública e depois um caminhão próprio para fazer o transbordo da carga roubada. A maior parte das mercadorias era, então, revendido da pela Internet.