Sem diagnóstico de doença mental, mulher que matou filha será encaminhada a presídio 

Região Metropolitana

A mulher que matou a filha de quatro anos, na manhã de domingo em Canoas, foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. A mãe, identificada como Neila dos Santos Fagundes, 30 anos, alegou patologia mental e ¿queda espiritual¿ para a motivação do crime.

Segundo o delegado Valeriano Garcia, da Delegacia de Homicídios de Canoas, não foi constatada nenhuma comprovação de doença mental ou diagnóstico de tratamento médico e a mulher será conduzida para o sistema prisional.

Neila atingiu a filha Clarice dos Santos Fagundes com uma facada no coração. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, mas não resistiu aos ferimentos.

– Ainda estamos investigando a motivação do crime. Recebemos a informação de que Neila e o marido haviam reatado o relacionamento no início do mês. Nenhuma hipótese está descartada – disse o delegado.

A mãe segue internada no HPS por esfaquear o próprio corpo e está sob custódia da polícia. Após receber alta, a Polícia Civil a encaminhará ao sistema prisional.