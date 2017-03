Suspeito é baleado ao trocar tiros com policiais em Portão

Vale do Caí

Um homem de 20 anos foi baleado ao trocar tiros com policiais militares em Portão, no Vale do Sinos, no final da noite de quinta-feira. Segundo a Brigada Militar (BM), os agentes foram até o local após uma denúncia de que uma casa era usada como ponto de tráfico de drogas. Antes de iniciar a abordagem, o suspeito saiu da casa correndo com uma espingarda, atirando contra os PMs. As informações são da Rádio Gaúcha.

Na reação dos policiais, um dos tiros atingiu a perna do homem, que caiu e acabou se entregando. Conforme a BM, o preso é Everton Luiz Martins, que já tinha antecedentes criminais. Ele foi levado ao HPS de Canoas.

Na casa em que ele estava, drogas e uma arma foram apreendidas. Além disso, um adolescente que consumia drogas no local foi apreendido.

