Suspeitos de assaltos, homicídios e tráfico são presos em Esteio

Operação Covil

A Delegacia de Polícia de Esteio realizou, da manhã desta sexta-feira, uma operação para prender integrantes de uma das duas facções criminosas que atuam no município. Seis suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido. De acordo com o delegado Roland Short, responsável pela investigação, o jovem é o integrante mais perigoso do grupo. As informações são do blog Caso de Polícia.

O adolescente é investigado por pelo menos dois homicídios e era o executor da quadrilha. Ele cometia os assassinatos usando uma arma de uso restrito das Forças Armadas.

Leia mais

Governo do RS escolhe Charqueadas para receber prisão federal

Quadrilha especializada em roubar móveis em Porto Alegre é alvo de operação

Operação prende 12 traficantes e apreende 50 quilos de drogas no Vale do Sinos



Com o adolescente, foram apreendidas munição e uma pistola calibre 40, além de pequena quantidade de drogas. A facção é responsável por vários assaltos ao comércio de Esteio, homicídios e o tráfico de drogas.

Foram cumpridos, nesta sexta, na Vila Pedreira, às margens da BR-116, três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e mais um de apreensão do adolescente, além de mandados de busca. A ação foi chamada de "Operação Covil".