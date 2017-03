Tenente é baleado na cabeça ao ter carro roubado em Caxias do Sul

Latrocínio

Um tenente da reserva da Brigada Militar foi baleado por assaltantes que levaram seu veículo no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, pouco antes das 21h desta quarta-feira.



Segundo a Brigada Militar, três tiros atingiram a cabeça da vítima, que foi levada em estado gravíssimo no Hospital Pompéia. As informações são da Rádio Gaúcha.



Vilmar Dias Moreira, 50 anos, chegava em casa na Rua Vitória Régia quando foi surpreendido pelos dois bandidos. O Renault Sandero cinza da vítima foi levado pelos criminosos, junto com a pistola do oficial. O enteado da vítima foi quem chamou a polícia, que ainda não encontrou os bandidos.

Ainda conforme a BM, Moreira é de Porto Alegre e se mudou recentemente para a Serra.