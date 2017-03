Tio e sobrinho são mortos a tiros dentro de casa em Lajeado 

Vale do Taquari

Tio e sobrinho foram mortos a tiros dentro de casa em Lajeado, no Vale do Taquari, por volta das 23h de domingo. Segundo a Polícia Civil, Adenilson Paza, 33 anos, e Éderson Tiago Paza, 24, tiveram a casa que moravam invadida por três criminosos, que atiraram várias vezes. As informações são da Rádio Gaúcha.

Adenilson chegou a ser socorrido com vida, mas morreu em atendimento no hospital. Ferido, ele ainda conseguiu informar aos policiais militares a identificação de dois dos executores. Ele afirmou que eram homens que já o conheciam, e com quem teve um recente desentendimento.

A Polícia Civil ainda não tem a confirmação do que motivou o crime. No entanto, é apurada a possibilidade de os assassinos serem ligados ao tráfico de drogas. Eles acusavam tio e sobrinho pelo furto de um rádio ocorrido no bairro.

Leia as últimas notícias de ZH

A Brigada Militar fez buscas na região da Rua Salzano Vieira da Cunha, onde o crime foi registrado, mas não encontrou os bandidos.