Traficante é preso vendendo cápsulas de cocaína em galeria do centro de Porto Alegre

Centro Histórico

Um traficante foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira, por agentes da 4ª Delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) por vender mais de cem cápsulas de cocaína dentro de uma galeria no centro de Porto Alegre. Segundo o delegado Maurício Barison, a quantidade de droga apreendida renderia até R$ 2 mil.



O preso, de 41 anos, informou que já tinha clientes acertados para a compra e que ficava em média duas horas no local para vender a cocaína. O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, disse que, depois de um período considerável sem aparecer esta forma de embalagem da droga, traficantes voltaram revender cocaína em cápsulas. Nesta quarta-feira, também no Centro, outro traficante foi preso vendendo este entorpecente desta forma.



— Acreditamos que é para despistar a polícia com o objetivo de confundir com medicamentos — afirmou Souza.



