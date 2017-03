Tumulto em jogo de futebol termina com PMs feridos e torcedores presos em Santa Cruz do Sul

Vale do Rio Pardo

Um tumulto registrado durante um jogo de futebol amador terminou com três policiais militares feridos e três torcedores presos em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na tarde deste domingo. Segundo a Brigada Militar, parte dos presentes ficou descontente com abordagens feitas por uma guarnição.

Os PMs foram até o local após ligações de moradores que contavam que um motociclista armado rondava o campo onde o jogo foi realizado. Ao chegar no local, a guarnição visualizou um veículo semelhante. O condutor tentou fugir ao perceber a viatura, mas foi abordado e identificado.

Os brigadianos alegam que foram hostilizados por torcedores quando começaram a fazer a revista pessoal do motociclista. Os quatro PMs foram xingados e cercados, o que os obrigou a pedir apoio de mais guarnições.

Os torcedores ficaram ainda mais irritados quando chegaram as cinco viaturas de apoio. Parte do grupo teria investido contra os policiais militares, arremessando pedras, pedaços de madeira e cadeiras. Os brigadianos revidaram com tiros de munição não letal.

Um dos PMs acabou quebrando a mão no confronto. Os outros tiveram escoriações leves. Já os três suspeitos de serem os agressores foram presos em flagrante por lesão corporal, desobediência e resistência.

A Brigada Militar abriu inquérito para apurar a conduta dos brigadianos.



