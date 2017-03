Túnel é encontrado em cela de penitenciária no norte do Estado

Polícia

Um túnel foi descoberto por agentes penitenciários neste sábado no presídio Estadual de Palmeira das Missões, no Norte do Estado. Durante revista em uma cela que abriga 17 apenados, os agentes desconfiaram da forma como objetos estavam acomodados em um canto do local. Fizeram a revista na cela e encontraram o túnel.

A galeria passava por baixo do corredor em direção à lateral do presídio, mas ainda não havia alcançado a rua. As dimensões serão divulgadas após análise do local, na segunda-feira.

Nenhum preso conseguiu fugir. Eles foram realocados em outras celas com a ajuda da Brigada Militar. Segundo a Susepe, a cela foi interditada.