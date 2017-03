Universitária é presa com anabolizantes que seriam vendidos em academias da Capital

Procedentes do Paraguai

Uma jovem de 24 anos, estudante de Educação Física, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira com grande quantidade de anabolizantes, medicamentos sem procedência e R$ 27 mil em dinheiro. A abordagem ocorreu na freeway. Ela estava em um carro que saiu de Santa Catarina. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a PRF o material seria vendido em academias de Porto Alegre, onde a universitária faz estágios. A droga foi comprada no Paraguai. Segundo apuração, antes de chegar no Rio Grande do Sul ela já havia entregue parte da droga em uma cidade catarinense.

A estudante, que não teve o nome divulgado, tem antecedentes pelo mesmo crime e foi levada para a Polícia Federal em Porto Alegre.

Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha