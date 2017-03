Vereadores de Porto Alegre criam frente que defende armamento

Polêmica

Está marcado nas redes sociais para este domingo, às 15h, no Parcão, na Capital, uma manifestação intitulada Armas Pela Vida — pelo menos 1,5 mil pessoas confirmaram presença.

Na Câmara de Vereadores, seis legisladores defendem a aprovação do Projeto de Lei Federal 3.722/2012 que define flexibilização do Estatuto do Desarmamento, em vigor desde de 2003, ampliando as possibilidades de a população se armar.

Eles fizeram uma foto abraçados e a imagem circula no Facebook. Entres os vereadores, está a Comandante Nádia (PMDB), que é integrante da Frente Parlamentar Armas Pela Vida, aberta nos últimos dias na Câmara. Segundo a parlamentar, o movimento, alega o direito de o cidadão se defender.

— Um exemplo é o que tem ocorrido quando a Ponte do Guaíba é içada. Criminosos têm feito arrastões, assaltando ocupantes dos carros. Dificilmente eles fariam isso se tivessem pelo menos a suspeita de que os motoristas poderiam estar armados — afirma.

"Falácia"

O vereador Marcelo Sgarbossa (PT), que não integra a Frente Parlamentar, apoia o Estatuto:

— Essa posição do movimento nasce como uma falácia. Estão defendendo o direito de se armar. A questão é que existem critérios estabelecidos para que o cidadão possa obter o direito de usar arma. Um deles é justificar o porquê de ter armamento.