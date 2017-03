VÍDEO: adolescente morta em briga em escola de Cachoeirinha é velada

Violência

Foi velado na manhã desta quinta-feira o corpo de Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, morta após se envolver em uma briga dentro de uma sala de aula da Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha, na tarde de quarta-feira. A causa da morte, segundo laudo do Departamento Médico Legal (DML), seria asfixia por estrangulamento, o que causou espanto em familiares e amigos da jovem que participaram do velório na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre.

— Era uma pessoa muito calma (...) Se puxassem briga com ela, ela não tinha coragem de brigar — conta Pedro Haneda, tio da menina.



— Sempre foi uma pessoa muito educada, nunca que eu vi a Marta falando palavrão ou destratando alguém. Brigando, jamais — completa o primo Paulo Padro.

