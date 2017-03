Vídeo: imagens mostram ação de bandidos que assaltaram bancos em Fontoura Xavier

Norte do RS

Como se fossem donos da cidade, oito criminosos amedrontaram a pequena população de Fontoura Xavier na tarde desta quarta-feira. Portando armas longas e usando capuzes, os assaltantes renderam quem passava pela Avenida 25 de Abril por volta das 13h30min, os colocaram de mãos dadas lado a lado e assaltaram duas agências bancárias — do Banrisul e do Banco do Brasil. Na esquina, os únicos dois policiais militares em serviço acompanhavam a ação sem poder fazer nada, relatou o prefeito, José Flavio Godoy da Rosa.

Leia mais

Duas pessoas são baleadas em tentativas de assalto em Porto Alegre

Desavença do tráfico motivou assassinato e incêndio criminoso em Caxias do Sul



Alertados em tempo real por uma rádio local, os comerciantes baixaram as cortinas de ferro e se trancafiaram até que o grupo fosse embora rumo a Arvorezinha com dois reféns, abandonados minutos depois sem ferimentos. Pelo caminho, o bando deixou rastros de miguelitos e dois veículos incendiados para dificultar a aproximação da Brigada Militar. Uma vendedora disse que estava dentro da loja quando escutou barulho de freada de carro e tiros antes de ver, por detrás do balcão, uma correria na rua.

— Todo mundo começou a fechar as lojas, e eu fui ver o que era. Vi três caras caminhando para lá e para cá com armas, parecidas com espingardas. Quem estava na rua, eles faziam tirar a camisa e formar um escudo humano. Foi muito tenso. Todo mundo apavorado, chorando. A Brigada Militar nada poderia fazer — relatou.