Vítimas baleadas em assalto em Porto Alegre se recuperam no hospital

Porto Alegre

As duas pessoas que foram baleadas em tentativas de assalto, na noite desta terça-feira, em Porto Alegre, se recuperam dos ferimentos. O caso mais grave foi registrado na Vila Jardim, na zona leste, onde uma mulher foi socorrida em estado grave ao Hospital Cristo Redentor. Após uma cirurgia no abdômen se recupera sem risco de vida.

Namorada de um oficial do Exército, ela foi abordada por dois homens quando estava com o companheiro na Rua Doutor Otávio Santos por volta das 20h30min, onde estacionaram o carro para fazer um lanche. Segundo o delegado Cleber dos Santos Lima, titular da 14ª Delegacia de Polícia, os criminosos pegaram a chave do carro, houve briga e o oficial reagiu, mas polícia não confirma um dos criminosos também foi atingido.

Leia mais:

Duas pessoas são baleadas em tentativas de assalto em Porto Alegre

Porto Alegre recebe 102 agentes da Força Nacional de Segurança Pública

Morte de doutorando gera clima de luto na Física da UFRGS



A polícia, que já tem um suspeito, ainda busca testemunhas e acesso a imagens de câmeras de vigilância da região.

Uma hora antes, por volta das 19h30min, o coronel da reserva da BM Carlos Roberto da Cunha Amador, de 66 anos, foi abordado por dois bandidos no cruzamento das avenidas Benjamin Constant e Cairu, no bairro São João, na Zona Norte da Capital. Amador estava trafegando na Cairu quando um veículo branco fechou a frente de seu Kia Sorento.

O oficial foi baleado no braço esquerdo e o projétil ficou alojado no peito esquerdo. Ele saiu do local dirigindo e foi levado por amigos ao HPS e já está em casa. Nesta tarde será ouvido pela equipe da 4ª Delegacia de Polícia que investiga o caso.