Bandidos explodem agência do Banrisul em Mampituba

Violência

Uma quadrilha atacou a agência do Banrisul em Mampituba, município que fica a 40 quilômetros de Torres, no Litoral Norte, na madrugada deste sábado.



Depois de explodir o banco e roubar dinheiro, os bandidos trocaram tiros com policiais militares, abandonaram dois carros entre Mampituba e Torres e fugiram. pelo menos um PM ficou ferido ao pisar em um miguelito. A Brigada Militar faz buscas na região, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.

O ataque ocorreu por volta das 4h, no centro de Mampituba. Criminosos atiraram contra o posto policial, enquanto o restante do grupo executava a ação no banco. O posto, no entanto, estava vazio. Os dois PMs que estavam de plantão faziam ronda em Morrinhos do Sul, conforme a Brigada Militar.

Conforme o major Tiago Carvalho Almeida, subcomandante do Batalhão de Áreas Turísticas do Litoral, buscas estão sendo feitas na região entre Mampituba e Torres. Nos dois veículos abandonados pelo grupo foram encontrados miguelitos, armas e também haveria dinheiro.

O local está isolado para perícia. A BM verifica informação de que um carro incendiado foi abandonado na ponte entre Praia Grande e Santa Catarina.