Vale do Sinos

Dois homens foram mortos a tiros, no final da noite de domingo, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O crime ocorreu no Bairro Feitoria, pouco antes da meia-noite. Segundo a polícia, as vítimas foram mortas em via pública. As informações são da Rádio Gaúcha.

Não há informações sobre a autoria ou motivação. A identidade das vítimas não foi informada.



