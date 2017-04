Dois irmãos são mortos a tiros em São Leopoldo

Vale do Sinos

Dois irmãos, identificados como Marcelo Vieira Pereira, 24 anos, e Rodrigo Vieira Pereira, 15 anos, foram mortos a tiros, no final da noite de domingo, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O crime ocorreu na Rua Carlos Augusto Daudt, no bairro Feitoria, pouco antes da meia-noite, quando encerrava um encontro de som automotivo.



De acordo com os investigadores da Delegacia de Homicídios de São Leopoldo, houve um desentendimento e homens em um Monza atiraram contra os irmãos. As circunstâncias do crime, no entanto, ainda são apuradas pela polícia.

