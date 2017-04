Governo do RS anuncia que irá chamar 1.183 policiais

Segurança Pública

O governador José Ivo Sartori anunciou, na manhã desta segunda-feira, que irá chamar 500 policias militares para atuar em escolas, videomonitoramento e serviços administrativos. Também serão convocados 683 concursados em caráter imediato — sendo 421 PMs, 101 bombeiros militares, 141 agentes da polícia civil e 20 integrantes do quadro de saúde da BM. No total, serão 1.183 PMs que reforçarão o policiamento.

Além disso, Sartori indicou que novo concurso para a área da segurança pública será aberto ainda neste ano:

— Imediatamente após a entrada desses concursados, abriremos novo concurso para todas categorias da segurança — afirmou Sartori.



De acordo com o governador, os 683 aprovados em concurso terão as convocações publicadas ainda em abril e em 6 meses os primeiros devem atuar nas ruas. Os 500 PMs aposentados aptos a voltarem ao serviço receberão, segundo o governo, R$ 2,4 mil além da aposentadoria. Esse grupo se somará aos 1.060 policiais militares, 223 policiais civis e 260 bombeiros que estão em fase final de formação.

O secretário da Segurança, Cezar Schirmer, apontou que provavelmente em maio os PMs aposentados já estejam em serviço.

— Com este ato, estamos zerando o passivo de chamamento de aprovados em concurso público na área da Segurança Pública do RS — disse Schirmer.

O número representa um alívio para a Brigada Militar, que tem dificuldades para manter o policiamento nas ruas gaúchas. Conforme números de dezembro, o efetivo seria de 17 mil PMs – o ideal, conforme a legislação estadual, seriam 20 mil homens a mais. A preocupação se intensifica, porque, segundo levantamento da Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos, há 1.240 PMs aptos para ir para a reserva em 2017.

A coletiva foi comunicada por volta 7h desta segunda-feira, mas o governo não revelou o assunto até a hora do anúncio, que ocorreu às 10h no Palácio Piratini. Toda a alta cúpula do governo participou do encontro.