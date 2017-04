Homem é morto a tiros na zona norte de Porto Alegre

Violência urbana

Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira na avenida Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, na Vila Ipiranga, zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu na esquina com a avenida Assis Brasil, por volta de 15h. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Polícia Civil, Thiago Trindade da Silveira, 33 anos, estava em um carro quando foi alvejado por disparos no tórax e na cabeça. Uma mulher que estava no banco do passageiro ficou ferida em um dos ombros. Ela foi socorrida até o Hospital Cristo Redentor.



Conforme a delegada Elisa Ferreira de Souza, da 5ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, não há informações sobre as causas do crime, mas a hipótese mais provável é de execução, devido às circunstâncias do caso. A vítima tinha acabado de sair do tabelionato. Os autores do crime atiraram de dentro de outro veículo.