Mulher mata marido a tiros em Farroupilha

Crime

Uma mulher matou o marido após uma discussão, na noite de sexta-feira, em Farroupilha, na Serra. O crime aconteceu na residência do casal, na Rua Firmino Dalzochio, no bairro Belvedere, por volta das 21h. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Brigada Militar (BM) foi chamada por uma vizinha, que relatou ter escutado o barulho de tiros. A vítima, identificada como Nolvi Francisco Baggio Filho, 33 anos, foi baleada pela mulher, que não teve o nome informado pela polícia. Ele morreu no local. Nolvi era professor no Instituto Federal de Farroupilha.



No local do crime, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com cinco cartuchos deflagrados, e a mulher admitiu que atirou contra o marido após uma briga. Ela foi presa em flagrante.