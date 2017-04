Polícia faz operação para combater fraude em programa que beneficia produtores rurais

Investigação

A Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária (Deat) e o Ministério Público desencadearam, na manhã desta segunda-feira, em Veranópolis, a Operação Fango (lama).



O alvo é uma empresa contratada pela prefeitura para prestação de serviços de retroescavadeira, escavadeira hidráulica ou trator junto a produtores rurais. A suspeita é de que serviços não realizados ou declarados a mais eram cobrados do executivo municipal. O prejuízo entre 2014 e 2016 seria em torno de R$ 250 mil.

Policiais estão cumprindo 13 ordens judiciais, entre as quais seis mandados de busca e apreensão e mandados de indisponibilidade de bens dos investigados, visando ao ressarcimento ao erário municipal. Há buscas na sede da prefeitura e em duas secretarias municipais. Os fatos investigados teriam ocorrido na gestão que se encerrou em 2016.

A fraude envolve um programa social da prefeitura por meio do qual agricultores portadores de talão de produtor rural têm direito a 10 horas de serviços de retroescavadeira, escavadeira hidráulica ou trator de esteiras por ano.

O executivo arca com 60% do valor e o produtor desembolsa 40%. O programa é mantido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, onde buscas estão sendo feitas nesta segunda-feira.

Denúncias com suspeitas de irregularidades foram levadas, ano passado, ao MP. Depois, também chegaram à Deat, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Conforme o delegado Max Otto Ritter, que comanda a investigação, polícia e MP passaram a trabalhar em conjunto. Em 2016, os ganhos da empresa teriam triplicado em relação a 2014, segundo dados apurados pela investigação no portal do Tribunal de Contas do Estado.

Entre os investigados estão dois sócios da empresa terceirizada — cujo nome a polícia não divulga —, um irmão dos sócios que foi servidor municipal, outro familiar deles, que atuava dirigindo máquinas para a prestação do serviço, dois ex-secretários municipais e três produtores que teriam se beneficiado com a fraude.

O promotor de Justiça de Veranópolis Lucio Flavo Miotto destacou o trabalho realizado em conjunto com a Polícia Civil, dizendo ser essencial à repressão de crimes de todos os tipos:

— São as investigações por improbidade administrativa e a criminal caminhando juntas de modo a conseguir melhores resultados no combate à corrupção.

O suposto esquema

— Por meio de um programa social mantido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, produtores rurais cadastrados têm direito a 10 horas de serviços de máquinas, com custo dividido entre prefeitura (que arcava com 60% do valor) e o beneficiário (que pagava os 40% restantes).

— A investigação apurou que a empresa executava menos que as 10 horas contratadas de serviço e, em comum acordo com os produtores beneficiados, atestaria ao executivo o serviço na íntegra.

— Com isso, a empresa recebia todo o valor previsto em contrato. A polícia investiga se parte deste valor era dada aos produtores que participavam do esquema.

— Também há denúncias de que para os produtores atestarem o serviço de máquinas acima do que foi executado a empresa daria contrapartidas em cargas de brita.