Assaltantes atacam depósito de empresa aérea em Porto Alegre e levam R$ 2 milhões em celulares

Violência

Assaltantes armados atacaram o centro de distribuição da empresa aérea Latam na Avenida Cairu, bairro Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira (5). Uma carga de celulares da Samsung, avaliada em R$ 2 milhões, foi levada pelos bandidos.

Conforme o delegado Alexandre Fleck, de 10 a 15 criminosos chegaram até o local em pelo menos quatro veículos por volta de 1h30min. Um motorista da empresa entrava com um caminhão quando os bandidos agiram. Com o homem rendido, eles fizeram sinal para o vigilante abrir, e, como não obtiveram resposta, botaram abaixo um portão metálico. Depois disso, eles entraram e pegaram os celulares que estavam dentro do depósito.



— O caminhão foi usado somente para chamar atenção e conseguirem entrar. A carga estava em uma doca, e eles já sabiam da localização. Provavelmente tinham informações privilegiadas — relata o delegado.

Segundo a polícia, o segurança se escondeu ao perceber o alto número de criminosos e não atirou nos bandidos, mas um funcionário de um posto de combustível percebeu o ocorrido. Os bandidos abriram fogo contra o homem, e o atingiram em um dos braços. Ele não corre risco de vida, conforme a Polícia Civil.

A Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas assumiu a apuração. Chama a atenção inicialmente a forma de atuação dos criminosos e a agilidade, já que toda a ofensiva durou cerca de 10 minutos.

— Foi uma ação bastante ousada. Roubo de carga existe bastante no Rio Grande do Sul, mas entrar em centro de distribuição e levar um monte de celular como fizeram agora, é algo novo — admite Fleck.

A Polícia Civil está atrás de câmeras de segurança para tentar identificar qual é a quadrilha que cometeu o crime. Os investigadores querem ter mais detalhes do ocorrido para tentar confirmar se é uma quadrilha já investigada ou um novo grupo criminoso.

— Estamos averiguando bem se a forma de atuação é de alguma quadrilha que conhecemos. Já temos uma suspeita. Ao que tudo indica, pode ser um grupo que cometeu outros três grandes roubos contra transportadoras, em fevereiro deste ano e em janeiro do ano passado. Só não os prendemos por problemas em mandados judiciais — comenta Fleck.



