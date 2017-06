Como foi o assalto que levou R$ 2,8 milhões em celulares de depósito de companhia aérea

Roubo milionário e certeiro

A Polícia Civil tem convicção de que informações privilegiadas levaram uma quadrilha a cometer um roubo milionário e certeiro – possivelmente sob encomenda – na madrugada de segunda-feira (5) contra o depósito de cargas da empresa Latam, no bairro Navegantes, na zona norte de Porto Alegre.

Pelo menos 12 assaltantes usando máscaras e armados com pistolas levaram uma carga de 2,7 mil celulares da marca Samsung, avaliados em R$ 2,8 milhões. Os produtos deveriam ser distribuídos a lojas na Região Metropolitana.

– A carga estava no local havia dois dias. Por todos os elementos que coletamos até agora, os criminosos sabiam exatamente o caminho e onde estava a carga– afirma o delegado Alexandre Fleck, da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Durante o dia, quatro testemunhas foram ouvidas pelo Deic e as imagens do depósito foram analisadas. De acordo com o delegado, os registros não têm boa qualidade. Mostrariam a ação, mas não detalhes dos criminosos.

– Conseguimos constatar que 12 entraram no depósito. Testemunhas dizem que estavam com máscaras, o que poderá nos dificultar um pouco as identificações. Ao que tudo indica, não usavam armas longas – explica o delegado.

O crime aconteceu no começo da madrugada, quando um caminhão de carga da empresa chegava ao portão da Avenida França, nos fundos do depósito. O vigilante abria o portão quando percebeu o que acontecia na entrada do caminhoneiro.

– Um dos bandidos teria gritado "perdeu, perdeu" para o vigilante. Ele foi rápido e fechou o portão – conta Fleck.

Com a tentativa de usar o motorista como refém para chegar às cargas frustrada, os bandidos então forçaram a abertura do portão de ferro, provavelmente usando um pé de cabra.

– Em nenhum momento a quadrilha tentou pegar a cargado caminhão ou qualquer outra. Foram direto ao objetivo deles –conclui Fleck.

A ação durou menos de 10 minutos. Na saída, o cachorro mantido em um posto de combustíveis vizinho começou a latir. Alertado,o vigilante do local foi ver o que acontecia e, provavelmente ao tentar se esconder dos homens armados, foi alvejado por um disparo. O tiro lhe atingiu de raspão um dos braços. O homem foi socorrido e não corre riscos. Procurada pela reportagem, a empresa Latam informou que apura o ocorrido e ajuda nas investigações policiais



Aparelhos fáceis de repassar

Para o delegado Alexandre Fleck, do Deic, as cargas de eletroeletrônicos entraram no foco de criminosos.

– São produtos com saída rápida e lucro garantido. Muitas vezes, a receptação se dá com a venda pela internet mesmo, o que sempre acaba facilitando para os criminosos– explica o delegado.

Ele afirma, no entanto, que os roubos a carga não estão em altano Estado.

– É um tipo de crime constante,mas que desde o ano passado está estabilizado – aponta.

No mês passado, o Deic desencadeou a Operação Tornado contra suspeitos do maior roubo de carga de celulares do Estado até então. Em outubro de 2016,criminosos levaram 16 mil aparelhos celulares – avaliados empelo menos R$ 4 milhões – de uma transportadora em Nova Santa Rita. A possibilidade de que sejam os mesmos criminosos, segundo o delegado, é remota.

– Já temos algumas linhas de investigação e pelo menos um grupo que segue as características desse crime. Mas ainda apuramos mais elementos – informa.

Um dos alvos da apuração está em possíveis receptadores da carga na Região Metropolitana.

Ataques a cargas de celulares

— Há 20 dias,o Deic desencadeou a Operação Tornado contra uma quadrilha que roubou em torno de 16 mil aparelhos celulares de um depósito em Nova Santa Rita em outubro do ano passado. Aquela carga era avaliada em R$ 4 milhões. Conforme a investigação, a maior parte daqueles aparelhos foi revendida em lojas do camelódromo, em Porto Alegre.

— Em 7 de fevereiro deste ano, criminosos renderam os vigilantes e roubaram 130 televisores do depósito da Samsung, no PortoSeco, em PortoAlegre. Acarga, avaliada em R$ 500 mil, foi recuperada no dia seguinte em um depósito de Cachoeirinha.

— Em 10 de novembro do ano passado, mais de 2 mil celulares foram roubados de uma transportadora da região do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre.

— Em 23 de março de 2015, cinco homens fortemente armados renderam vigilantes e roubaram uma carga avaliada em R$ 1,3 milhão em aparelhos iPhone 5S do depósito da transportadora TNT Mercúrio, em Novo Hamburgo. Provavelmente o mesmo grupo atacou as empresas Panex eViaLog, entre maio e junho daquele ano, roubando cargas em eletroeletrônicos avaliadas em R$ 2 milhões. De acordo com a investigação do Deic,o bando revendia os celulares pela internet. Eles foram alvos da Operação TNT Mercúrio no final de 2015.

Roubos a lojas

— Em 7 de fevereiro deste ano,criminosos roubaram em torno de 200 iPhones na loja iPlace do Bourbon Wallig,na zona norte de Porto Alegre, durante a tarde. O roubo não deixou feridos.

— Em 13 de janeiro deste ano,três assaltantes roubaram 28 celulares de uma loja no Bourbon Canoas. Na fuga, houve tiroteio com um vigilante. Ninguém ficou ferido.

— Em 29 de outubro de 2016,criminosos roubaram 30 celulares no Porto Alegre CenterLar, também na Zona Norte.