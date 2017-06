Denarc apreende quase 300kg de maconha em uma casa de Sapiranga, no Vale do Sinos

Combate ao tráfico

Uma ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) flagrou, na madrugada deste domingo, uma casa que servia como depósito de drogas para traficantes no bairro São Luiz, em Sapiranga, no Vale do Sinos. Um homem de 30 anos foi preso quando descarregava uma caminhonete Tucson com 300 tijolos de maconha pesando 296kg da droga.



A ação, liderada pelo delegado Thiago Lacerda, foi resultado de dois meses de investigações. A polícia tinha a informação de que um carregamento chegaria de Foz do Iguaçu, no Paraná, e teria uma casa da região como destino.



— Ainda durante o sábado os agentes passaram a monitorar aquela casa e encontraram a caminhonete estacionada ali. Durante a madrugada, o homem começou a descarregar a droga e a ação foi desencadeada — explica o diretor de investigações do Denarc, delegado Mario Souza.



Ao entrarem na casa, os policiais encontraram diversos fardos de maconha em um quarto, além de balança de precisão. A suspeita é de que o local servia como um depósito para posterior distribuição da droga pela região.



— Nossa ação teve como principal foco desarticular a organização criminosa. No varejo, essa droga poderia render até R$ 1,5 milhão aos traficantes — diz o delegado Thiago Lacerda.



O homem preso durante a ação, cujo nome não foi divulgado pelo Denarc, já tem antecedentes por tráfico de drogas e associação ao tráfico.