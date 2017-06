Dupla é presa por latrocínio de taxista em Santo Antônio da Patrulha

Litoral Norte

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (5) pelo assassinato do taxista Magdiel Santos de Oliveira, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte.

Os criminosos estavam no táxi quando anunciaram o assalto que culminou na morte do motorista, nesta madrugada.

Leia mais:

Mais de 30 mil jovens são assassinados por ano no Brasil

Denarc apreende mais de 200kg de maconha em Capão da Canoa

Polícia deflaga operação para desarticular grupo responsável por chacina em Canoas



De acordo com o delegado Valdernei Tonete, foi constatado, após perícia no local do crime, que a dupla havia cometido o latrocínio — roubo com morte.

Os assaltantes foram presos em flagrante após serem detidos em um ônibus na RS-030. Eles estavam com o R$ 702 roubados do taxista. Não se sabe se a vítima reagiu ou se os bandidos atiraram sem motivo.

Inicialmente, um adolescente também havia sido detido, mas as investigações apontaram que ele não estava envolvido no crime.

Maiky Renan da Silva, 21 anos, e Anderson Danilo de Souza Goldani, 27 anos, foram encaminhados à Penitenciária Modulada Estadual de Osório, onde aguardarão o julgamento. A pena do latrocínio varia entre 20 e 30 anos de reclusão.